"Черноголовка" готовится к выпуску протеиновой колы "Черноголовка" подала заявку в Роспатент на товарный знак Cola Protein

Москва29 окт Вести."Черноголовка" подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Cola Protein (протеиновая кола). Об этом следует из базы данных ведомства.

Документы поступили 26 октября, а 28 октября заявку опубликовали в официальном бюллетене.

Заявителем выступает ООО "Напитки из Черноголовки-Аквалайф". Регистрация товарного знака может быть связана с выпуском протеиновой колы, однако информация о сроках выхода напитка в продажу и его составе пока не опубликована.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA продлила регистрацию товарного знака IKEA Family в России до сентября 2036 года.