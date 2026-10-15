Москва15 октВести.Компания Wildberries (входит в группу РВБ) подала заявку на регистрацию товарного знака с изображением розового медведя. Об этом свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Заявка на регистрацию обозначения, согласно документам, поступила от ООО "РВБ" 12 октября. Публикация сведений о заявке состоялась 14 октября.
Как пояснили агентству в пресс-службе компании, Wildberries защищает товарный знак "медвежонка Виши" для маркетинговых целей – он участвует в коммуникации новой программы лояльности.
Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой медведя ярко-розового цвета с фиолетовыми лапами и ушами.
Ранее 15 октября стало известно, что товарный знак в России зарегистрировала американская компания Calvin Klein Trademark Trust, владеющая интеллектуальными правами на бренд Calvin Klein.