Wildberries подала заявку на регистрацию товарного знака в виде розового медведя

Wildberries подала заявку на регистрацию знака с изображением розового медведя Wildberries подала заявку на регистрацию товарного знака в виде розового медведя

Москва15 окт Вести.Компания Wildberries (входит в группу РВБ) подала заявку на регистрацию товарного знака с изображением розового медведя. Об этом свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.

Заявка на регистрацию обозначения, согласно документам, поступила от ООО "РВБ" 12 октября​​​. Публикация сведений о заявке состоялась 14 октября.

Как пояснили агентству в пресс-службе компании, Wildberries защищает товарный знак "медвежонка Виши" для маркетинговых целей – он участвует в коммуникации новой программы лояльности.

Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой медведя ярко-розового цвета с фиолетовыми лапами и ушами.

Ранее 15 октября стало известно, что товарный знак в России зарегистрировала американская компания Calvin Klein Trademark Trust, владеющая интеллектуальными правами на бренд Calvin Klein.