РИА Новости: Calvin Klein зарегистрировал товарный знак в России до 2035 года

Calvin Klein зарегистрировал товарный знак в России РИА Новости: Calvin Klein зарегистрировал товарный знак в России до 2035 года

Москва15 окт Вести.Американская компания Calvin Klein Trademark Trust, владеющая интеллектуальными правами на бренд Calvin Klein, зарегистрировала товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Заявку на регистрацию подали из США еще в июне 2025 года. Товарный знак зарегистрирован по девяти классам Международной классификации товаров и услуг. Они включают косметику и парфюмерию, аксессуары, одежду и мебель, а также рекламу и услуги по продвижению.

Регистрация товарного знака будет действовать до июня 2035 года.

Ранее в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли заявили, что говорить о возможном возвращении Zara на российский рынок на основании регистрации товарного знака преждевременно.