В России зарегистрировали товарный знак Microsoft 365 Microsoft зарегистрировала в РФ товарный знак Microsoft 365

Москва14 ноя Вести.Американская корпорация Microsoft зарегистрировала в России товарный знак облачной экосистемы и набора программных продуктов Microsoft 365. Это следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявка была подана в октябре 2025 года самой компанией. Срок действия регистрации – до октября 2035 года.

Товарный знак был зарегистрирован по двум классам (№ 9 и 42) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – компьютерное программное обеспечение и использование его как услуги.