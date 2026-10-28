РКН внес Apple и Microsoft в реестр ОРИ: что это значит для пользователей Эксперт оценил возможные последствия включения Apple и Microsoft в реестр РКН

Москва28 окт Вести.Включение Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) само по себе не означает, что их сервисы заблокируют в России. Однако компании должны будут соблюдать требования российского законодательства о хранении и передаче данных пользователей, а за отказ грозят штрафы и возможное ограничение доступа. Об этом сообщает материал KP.RU о решении Роскомнадзора.

Эксперт по цифровой экономике Герман Клименко считает, что последствия для пользователей пока неочевидны. Возможные ограничения, если до них дойдет, вероятнее всего, затронут сервисы обмена сообщениями, такие как Microsoft Teams, Outlook и iMessage, но не обязательно другие продукты компаний — например, Windows и Word.

Клименко также предупредил, что обострение конфликта может привести к ответным мерам корпораций и отключению российских пользователей от их сервисов.