Apple и Microsoft внесены РКН в реестр распространителей информации Роскомнадзор внес Apple и Microsoft в реестр распространителей информации

Москва28 окт Вести.Роскомнадзор (РКН) внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) американские корпорации Apple и Microsoft. Это следует из базы данных регулятора.

Компании были причислены к ОРИ 2 октября. Apple зарегистрирована под номером 594-PP, Microsoft – 593-PP.

Согласно закону, корпорации должны хранить сведения о пользователях на территории РФ, их переписку за последние полгода и в течение 15 дней предоставлять данные по запросу властей. При невыполнении требований и отказе от сотрудничества РКН имеет право обратиться в суд с ходатайством о блокировке сервисов компаний.

По закону онлайн-платформы, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями, обязаны самостоятельно уведомлять РКН о начале своей деятельности в качестве ОРИ. Поскольку американские ИТ-гиганты проигнорировали это требование, регулятор задействовал норму закона, позволяющую вносить компании в перечень принудительно в случае повторного нарушения.