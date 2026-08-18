Киргизия ограничит доступ к Twitch, Telegram и VK в случае отказа от регистрации

Киргизия пригрозила Twitch, Alibaba, Telegram и VK ограничением доступа Киргизия ограничит доступ к Twitch, Telegram и VK в случае отказа от регистрации

Москва18 авг Вести.Государственная налоговая служба (ГНС) Киргизии предупредила ряд крупных зарубежных компаний, включая Twitch, Alibaba, Microsoft, Telegram и VK, о возможном ограничении доступа к их сервисам на территории республики. Причина — систематическое уклонение от обязательной налоговой регистрации.

В ГНС напомнили, что иностранные организации, оказывающие электронные услуги резидентам Киргизии, обязаны встать на учет в налоговом органе до начала своей деятельности в стране. На сегодняшний день регистрацию прошли 73 компании, однако налоговики выявили 11 крупных игроков с огромными финансовыми оборотами, которые продолжают работать без постановки на учет. Среди них — Alibaba, Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Twitch, Microsoft, Valve, Sony, Epic Games, Electronic Arts, VK, Telegram и Dropbox.

Только за 2024–2025 годы через этих операторов прошло почти 16 млн денежных переводов от киргизских пользователей на общую сумму более 13,2 млрд сомов (порядка $151 млн).

Налоговая служба неоднократно направляла компаниям официальные письма и даже обращалась по дипломатическим каналам через МИД Киргизии, однако реакции не последовало. В ГНС подчеркнули, что "в случае дальнейшего неисполнения налоговых обязательств налоговые органы будут принимать предусмотренные законодательством меры, в том числе инициировать обращение в компетентные органы по вопросу ограничения доступа к электронным сервисам соответствующих компаний на территории Кыргызской Республики".