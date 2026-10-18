Ушедший из России Netflix зарегистрировал товарный знак в Роспатенте Netflix зарегистрировал в России товарный знак со своим логотипом

Москва18 окт Вести.Американский стриминговый сервис Netflix, прекративший работу в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарный знак, включающий название компании и ее логотип. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявку на регистрацию направили из США в апреле 2026 года. Согласно базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарный знак получил правовую охрану сразу по шести классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В их числе канцелярские товары, аксессуары, посуда, одежда и игрушки. Кроме того, регистрация распространяется на образовательные и развлекательные услуги.

Ранее Adidas зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года.