Louis Vuitton зарегистрировал в России логотип для NFT и виртуальных товаров Louis Vuitton оформил в России товарный знак для цифровых технологий

Москва16 сен Вести.Французский дом моды Louis Vuitton, приостановивший работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак с логотипом компании для использования в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Заявку на регистрацию товарного знака "Луи Вюиттон Маллетьер" подала во Франции в октябре 2025 года. Регистрация в России состоялась в сентябре 2026 года.

Согласно данным Роспатента, знак зарегистрирован по пяти классам Международной классификации товаров и услуг. Они охватывают программное обеспечение и мобильные приложения, виртуальные товары и NFT, их продвижение и продажу, финансовые операции, онлайн-игры и развлечения, а также блокчейн-технологии и технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности.

В перечень виртуальных товаров вошли, в частности, часы, ювелирные изделия, парфюмерия, косметика, одежда, обувь, сумки, мебель и произведения искусства. Срок действия регистрации истекает в октябре 2035 года.

В марте 2022 года ряд французских люксовых брендов объявил о приостановке деятельности в России. Среди них были группы Kering и LVMH, а также Hermes, Chanel и Cartier.

Ранее стало известно, что управляющий сетью магазинов Uniqlo холдинг Fast Retailing Co., ушедший из РФ в 2022 году, зарегистрировал в России свой товарный знак