Yahoo! подала заявку на регистрацию товарного знака своего поисковика в РФ

Yahoo! намерена зарегистрировать товарный знак своей поисковой системы в России Yahoo! подала заявку на регистрацию товарного знака своего поисковика в РФ

Москва29 июн Вести.Американская компания Yahoo! планирует зарегистрировать товарный знак своей поисковой системы в РФ, следует из электронной базы Роспатента.

Как сообщает РИА Новости, ознакомившееся с информацией на портале ведомства, заявка на регистрацию товарного знака поступила в федеральную службу 18 июня 2026 года. В случае одобрения заявки компания получит право на предоставление в России услуг в области компьютерных технологий.

Ранее Роспатент зарегистрировал в РФ товарный знак модного дома Bottega Veneta.