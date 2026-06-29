Москва29 июнВести.Американская компания Yahoo! планирует зарегистрировать товарный знак своей поисковой системы в РФ, следует из электронной базы Роспатента.
Как сообщает РИА Новости, ознакомившееся с информацией на портале ведомства, заявка на регистрацию товарного знака поступила в федеральную службу 18 июня 2026 года. В случае одобрения заявки компания получит право на предоставление в России услуг в области компьютерных технологий.
Ранее Роспатент зарегистрировал в РФ товарный знак модного дома Bottega Veneta.