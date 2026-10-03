Visa зарегистрировала три новых товарных знака в России Роспатент зарегистрировал три товарных знака ушедшей из РФ компании Visa

Москва3 окт Вести.Американская международная платежная система Visa зарегистрировала в России три товарных знака для транспортных и телекоммуникационных услуг, а также строительных, ремонтных и технических работ, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в марте этого года из США от "Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн". Зарегистрировали их в сентябре.

Товарные знаки компании зарегистрированы по классам № 37, 38, 39 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим строительные, ремонтные и технические работы, услуги связи и телекоммуникаций, перевозку пассажиров и грузов, услуги по фрахтованию и аренде транспорта, хранению, доставке и упаковке товаров, а также организацию путешествий.

Ранее южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в РФ десять новых товарных знаков.