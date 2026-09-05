Председатель АКОРТ Богданов: говорить о возвращении Zara в РФ преждевременно

АКОРТ: говорить о возвращении Zara в РФ пока рано Председатель АКОРТ Богданов: говорить о возвращении Zara в РФ преждевременно

Москва5 сен Вести.Говорить о возможном возвращении Zara на российский рынок на основании регистрации товарного знака преждевременно. Об этом заявил ТАСС председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, за последние несколько лет российский фэшн-рынок пережил существенную трансформацию.

Регистрация товарного знака - это стандартная практика защиты интеллектуальной собственности, которой международные компании пользуются независимо от своего присутствия на конкретном рынке. Поэтому говорить о возможном возвращении Zara на основании этого факта преждевременно сказал Богданов

Председатель АКОРТ подчеркнул, что сейчас в стране появились и развиваются новые бренды, расширяется присутствие локальных игроков, меняются ассортимент и потребительские предпочтения.

24 июля депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что американским брендам, рассматривающим возможность возвращения на российский рынок, придется столкнуться с серьезными вызовами.