Дочь создательницы "Маши и медведя" подала иск в суд о признании права авторства

В суд Москвы поступил иск о признании права авторства на героев "Маши и медведя" Дочь создательницы "Маши и медведя" подала иск в суд о признании права авторства

Москва24 ноя Вести.Дочь создательницы анимационного сериала "Маша и медведь" подала в Останкинский суд Москвы иск о признании права авторства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В Останкинский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Суразаковой З. А. к ООО "Маша и медведь" о признании права авторства на результат интеллектуальной деятельности говорится в сообщении

Истец сообщила, что ее мать в 2008 году разработала идею, персонажей и сюжетные линии, которые легли в основу мультсериала. При жизни она не закрепила надлежащим образом свои права на произведение, поэтому дочь попросила суд установить факт авторства наследодателя на результат интеллектуальной деятельности.