Мультсериал "Маша и Медведь" за полгода набрал 50 млн просмотров на Netflix

Успех "Маши и Медведя" на Netflix: почти 50 миллионов просмотров за полгода Мультсериал "Маша и Медведь" за полгода набрал 50 млн просмотров на Netflix

Москва20 ноя Вести.Российский мультсериал "Маша и Медведь" за первые шесть месяцев 2026 года получил на Netflix 49,1 миллиона просмотров, а суммарное время просмотра достигло 133,9 миллиона часов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные американской компании.

Из материалов статистики следует, что на пять сезонов основного мультсериала пришлось 40,4 миллиона просмотров и 126,6 миллиона часов, мультфильм "Маша и Медведь. Легенда о 12 месяцах" — 6,8 миллиона просмотров и 2,6 миллиона часов.

Первый сезон отдельного проекта "Машины страшилки" набрал 1,9 миллиона просмотров и 4,7 миллиона часов просмотров.

Среди сезонов главного сериала наибольший интерес у аудитории Netflix вызвал пятый: его посмотрели 11,6 миллиона раз. Показатели остальных сезонов выглядят следующим образом: первый — 11 миллионов просмотров, второй — 7,6 миллиона, третий — 6,9 миллиона, четвертый — 3,3 миллиона просмотров.

В августе 2026 года киевский режим ввел санкции в отношении авторов и дистрибьюторов "Маши и Медведя". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что анимационная франшиза получила мировую популярность благодаря доброте и продвижению лучших человеческих качеств.