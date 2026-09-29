Компания "Промомед" разработала портативный автоинъектор с адреналином Новое устройство с адреналином позволит экстренно спасать людей от аллергии

Москва29 сен Вести.Российская биофармацевтическая компания "Промомед" подала документы на регистрацию препарата с адреналином (эпинефрином) в формате готового к применению одноразового автоинъектора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе производителя.

Новая разработка предназначена для экстренной самопомощи или помощи окружающих при анафилактическом шоке и тяжелых аллергических реакциях, которые более чем в 60% случаев фиксируются у детей и подростков.

Как пояснила директор по новым продуктам компании Кира Заславская, устройство не требует медицинских навыков, а инъекцию можно производить прямо через одежду. В отличие от доступных сейчас в России ампул, требующих времени на набор дозы, автоинъектор позволяет мгновенно купировать жизнеугрожающие состояния.