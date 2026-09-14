Москва14 сенВести.Сын рок-музыканта Виктора Цоя, Александр хочет зарегистрировать в России товарный знак "Кино" по трем классам международной классификации товаров и услуг, сообщает ТАСС.
Мужчина подал заявку на регистрацию 10 сентября 2026 года.
Его планируется использовать для различных ювелирных изделий, кимчи, корн-догов, молочных напитков, чипсов, а также пищевых ароматизаторов, гамбургеров и пиццысказано в публикации
Александр Цой уже является правообладателем как минимум четырех товарных знаков, связанных с группой "Кино".