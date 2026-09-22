Московский суд запретил бренду из Южной Осетии использовать название "Кока-кола" Южноосетинская "Кока-кола" проиграла американской в России

Москва22 сен Вести.В Москве арбитражный суд запретил южноосетинской компании использовать в своем названии обозначение "Кока-кола". Решение принято из-за иска американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company, сообщает РИА Новости.

Суд решил… запретить ООО "Кока-кола Компании", ответчику, использовать в составе фирменного наименование обозначение "Кока-кола" на территории Российской Федерации при осуществлении всех видов деятельности, в отношении которых зарегистрирован филиал ООО "Кока-кола Компании" говорится в сообщении

Теперь компании из Южной Осетии запрещено использовать спорное наименование на территории России при осуществлении всех видов деятельности ее филиала.