IKEA сохранила права на товарный знак IKEA Family в России до 2036 года

Роспатент продлил регистрацию бренда IKEA Family еще на десять лет IKEA сохранила права на товарный знак IKEA Family в России до 2036 года

Москва25 окт Вести.Шведская компания IKEA продлила действие товарного знака IKEA Family на территории страны до сентября 2036 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Срок действия исключительных прав на бренд истекал в сентябре 2026 года.

Правообладатель "Интер Икеа Системс Б.В." обратился в ведомство с заявлением о продлении регистрации, Роспатент его удовлетворил.

Товарный знак IKEA Family зарегистрирован для широкого перечня товаров, включая мебель, зеркала, кухонную утварь, посуду, ковры, игрушки, одежду, обувь и парфюмерию.

IKEA прекратила работу в России с марта 2022 года после 22 лет присутствия в стране. Всего было открыто 26 магазинов, большинство из которых находились в Московском регионе.

При этом в июле компания закрыла свой магазин в Швеции впервые за 40 лет. Отмечалось, что компания пересматривает стратегию развития в силу развития онлайн-торговли и роста конкуренции.