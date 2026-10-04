Volvo зарегистрировала товарный знак в России, несмотря на уход из страны

Ушедший из России автопроизводитель Volvo зарегистрировал товарный знак Volvo зарегистрировала товарный знак в России, несмотря на уход из страны

Москва4 окт Вести.Шведский автопроизводитель Volvo, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в стране свой товарный знак до 2035 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

По данным ведомства, товарный знак Volvo зарегистрирован до декабря 2035 года по заявке "Вольво Трейдмарк Холдинг АБ через "АБ Вольво".

Товарный знак теперь может использоваться при продаже в России машин, двигателей и моторов, грузовых подъемников, оказании услуг по авторемонту и техобслуживанию.

Компания Volvo ушла из России в конце февраля 2022 года, почти сразу после начала СВО. В декабре 2023 года сообщалось, что бывший завод Volvo в Калуге начинает выпуск грузовиков.