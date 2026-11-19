Москва19 ноя Вести.Товарный знак "Душнила"/Dushnila не позволили зарегистрировать московской типографии - отказ Роспатента признал законным суд по интеллектуальным правам. Об этом сообщает РИА Новости.

Роспатент пришел к выводу, что слово "душнила" вошло в разговорную речь как жаргонное и оскорбительное обозначение, способное вызывать негативные ассоциации у потребителей, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали говорится в сообщении

Представители компании считают, что обозначение не содержит непристойной лексики, не носит прямого оскорбления и воспринимается как ироничная или шутливая характеристика поведения.

Заявитель также сослался на заключение специалистов Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Согласно их выводу, лексема "душнила" является жаргонной, но не оскорбительной, а также вызывает в обществе не только негативные, но и нейтральные либо положительные ассоциации.

В заявлении, поданном в суд в июне, компания просила признать отказ Роспатента незаконным, но суд отклонил требование.