Москва18 окт Вести.Предпринимателям необходимо своевременно оформлять права на свои бренды на самых ранних стадиях запуска проектов, чтобы не стать мишенью для так называемых "патентных троллей". Об этом заявил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов в интервью РИА Новости.

Глава службы пояснил, что этим термином принято обозначать недобросовестных лиц, которые сами не ведут производственной или сервисной деятельности, а регистрируют права на чужие разработки и товарные знаки для последующего выдвижения финансовых и юридических претензий.

Зубов подчеркнул, что подобные заявители стремятся зарезервировать за собой максимально широкий спектр категорий и классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В качестве механизма противодействия недобросовестным практикам Роспатент ранее скорректировал систему государственных пошлин, благодаря чему включение в одну заявку избыточного числа видов продукции стало экономически невыгодным.

Кроме того, Зубов отметил введение обязательной декларации о реальном намерении применять товарный знак при подаче заявки. По его словам, это новшество заметно облегчает оспаривание сомнительных регистраций и процедуру досрочного прекращения правовой охраны через Суд по интеллектуальным правам.

Ранее в Роспатенте зарегистрировал товарный знак ушедший из России Netflix.