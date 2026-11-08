Эксперт рассказал, как антифрод-система борется с мошенниками Эксперт Доропей: антифрод-система защитит от мошенников на маркетплейсах

Москва8 ноя Вести.Антифрод-система защитит россиян от массового оформления мошенниками на маркетплейсах заказов, которые позже не выкупают. Об этом заявил руководитель группы развития продукта "Антифрод" в Ozon Роман Доропей.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, для подобных атак могут использоваться как заказы с оплатой при получении, так и предоплаченные.

Для защиты продавцов антифрод-система круглосуточно отслеживает резкие изменения в количестве заказов, а также логистические аномалии, например, массовые отправления в удаленные регионы или большое число заказов в один ПВЗ сказал Доропей

Эксперт подчеркнул, что система отслеживает подозрительную активность, а после входа в аккаунт может сопоставлять действия пользователя с его предыдущим поведением. Подобные атаки могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией между владельцами ПВЗ или продавцами, заключил Доропей.

15 октября руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что в России эффективно функционирует антифрод-система. По его словам, сейчас также ведется работа по идентификации сомнительных и подозрительных действий для своевременного информирования граждан.