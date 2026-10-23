Москва23 окт Вести.Продажи и операционная прибыль автопроизводителя Volvo Cars резко снизились, следует из квартального отчета компании. Volvo со штаб-квартирой в шведском Гетеборге предложила новый пакет мер по экономии.

Согласно пресс-релизу, компания предлагает сократить 2,5 тысячи рабочих мест, из которых 2 тысячи – в Швеции.

В общей сложности эти меры предусматривают структурное сокращение около 2 500 рабочих мест по всему миру, из которых около 2000 – в Швеции, путем расторжения контрактов с консультантами, обычных увольнений и целевых выходных пособий для сотрудников заявили в компании

За последнее время Volvo во второй раз объявляет о введении пакета мер по экономии. Год назад автопроизводитель сократил около 3 тысяч рабочих мест, из них 2 тысячи – в Швеции.

Ранее стало известно, что новый российский бренд Jeland продал свыше 10 тысяч автомобилей.