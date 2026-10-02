"Коммерсант": дилер потребовал от Toyota не препятствовать поставкам машин в РФ

Дилер Toyota в России через суд требует снять ограничения на поставки машин "Коммерсант": дилер потребовал от Toyota не препятствовать поставкам машин в РФ

Москва2 окт Вести.Структура, связанная с Toyota в России, пытается через суд добиться снятия ограничений на поставки автомобилей и запчастей Toyota и Lexus в РФ, сообщает "Коммерсант".

Дилерский холдинг "СП Бизнес Кар", подконтрольный японской Toyota (через Toyota Tsusho Corporation - 94% долей), обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к структурам концерна - Toyota Tsusho Corporation и ООО "Тойота Цусе Рус". Иск подан еще в конце июля, следующее заседание назначено на 8 октября.

Истцы требуют прекратить препятствовать поставкам автомобилей и запчастей Toyota и Lexus в Россию - требование адресовано гендиректору "СП Бизнес Кар" Алексею Исупову и главе "Тойота Цусе Рус" Накаде Таканори. А также взыскать 375 млн рублей убытков с Toyota Tsusho Corporation и Алексея Терещенко (миноритарий с 3% долей), возникших из-за остановки поставок.

По данным издания, за иском стоит конфликт между российскими миноритариями и менеджментом дилерской структуры. Миноритарии (Терещенко и Пименов, суммарно 6%) судятся с японской стороной и топ-менеджерами, контролирующими операционную деятельность. Юристы отмечают, что разделение ответчиков по разным требованиям - убытки с одной стороны, запрет препятствовать - с другой, - может отражать разногласия по управлению бизнесом.

Истцы также просят признать прекращенным долговое обязательство перед "Тойота Цусе Рус" в счет взыскания убытков, возникших из-за остановки поставок автомобилей и запчастей. Общий размер требований составляет 375 млн рублей. По данным источников издания, спор носит характер внутреннего конфликта между российскими миноритарными участниками дилерской структуры и менеджментом. говорится в материале

Toyota приостановила производство на заводе в Санкт-Петербурге в 2022 году и одновременно ограничила поставки автомобилей на российский рынок. При этом компания заявляла о намерении сохранить послепродажное обслуживание и поддержку дилерской сети. Впоследствии японские власти расширили экспортные ограничения, включив в них автомобили премиум-класса, новые и подержанные машины с двигателями объемом свыше 1,9 л, электромобили и гибриды.

Ранее сообщалось, что производство новой модели седана Senat 1000 будет запущено на бывшем заводе японской компании Toyota в Санкт-Петербурге.