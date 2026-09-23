Производство седана Senat 1000 запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Производство Senat 1000 запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2028 г. Производство седана Senat 1000 запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Москва23 сен Вести.Производство новой модели седана Senat 1000 будет запущено на бывшем заводе японской компании Toyota в Санкт-Петербурге, рассказал директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев.

Ожидается, что производство запустят в начале 2028 года, поскольку эта модель требует большой проработки, отметил он.

Кроме того, по словам Калицева, к 2030 году ожидается выпуск кроссовера под брендом Senat.

Это будет автомобиль, созданный с нуля. У него будет полностью оригинальный кузов, который мы будем создавать именно под требования наших клиентов приводит ТАСС слова Калицева

Премьера модели Senat 1000 состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.