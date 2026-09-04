Москва4 сен Вести.Британская компания Jensen из города Банбери представила первую за четверть века полностью новую модель — трековое купе Interceptor GTX. Позже появятся дорожные версии Interceptor GT и Interceptor GTR.

Оригинальная компания Jensen Motors была основана в 1934 году, а Interceptor стал ее наиболее известной моделью, он выпускался с 1966 по 1976 год. Новая модель сделана с оглядкой на историческое наследие марки, говорится на сайте Колеса.ru.

Новый Jensen Interceptor — это крупное заднеприводное купе длиной около 5,2 м. Серийный выпуск GTX начнется не раньше 2028 года. Когда именно на дороги выйдут более спокойные версии GTR и GT, пока не сообщается. Модель оценивают в 110 млн рублей.