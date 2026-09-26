Объемы производства авто в РФ не изменятся из-за остановки экспорта в Казахстан

Эксперт: остановка экспорта машин в Казахстан не повлияет на автопроизводство Объемы производства авто в РФ не изменятся из-за остановки экспорта в Казахстан

Москва26 сен Вести.Прекращение прямого экспорта российских автомобилей в Казахстан не отразится на работе отечественных автопредприятий. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил исполнительный директор Ассоциации РОАД Олег Баринов.

Отвечая на вопрос о том, насколько чувствительным окажется то, что казахстанский утильсбор закрыл рынок республики для российского автопрома, эксперт подчеркнул, что ситуация неприятная, но не критическая.

Безусловно, для отечественных производителей это неприятный, но несистемный кризис, потому что экспорт все-таки занимает ограниченную долю в общем объеме реализации отечественных машин. Для АвтоВАЗа объем реализации на экспорт не превышает порядка 6%, для УАЗа – порядка 4%, для ГАЗа экспорт составляет примерно 14-15%. Здесь важно помнить, что Казахстан – это только часть от общего экспорта. Поэтому остановка прямого экспорта в Казахстан напрямую не скажется на производстве или загрузке отечественных заводов пояснил Баринов

Отмечается, что спрос на российские машины в Казахстане снизился на 99% из-за новых правил местного утильсбора, и это лишило российские автомобили главного преимущества – доступной цены.

Ранее сообщалось о повышении ставок утильсбора в России с 1 января 2027 года.