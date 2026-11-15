Lamborghini передумала выходить на рынок электромобилей Компания Lamborghini отказалась от планов производить электромобили к 2030 году

Москва15 ноя Вести.Lamborghini отказалась от идеи начать производить электрические машины к 2030 году. Компания пока не нашла технологий, который смогли бы выделить продукт на фоне конкурентов и оправдать выход бренда на рынок электрокаров, заявил директор по маркетингу и продажам Федерико Фоскини.

Согласно планам компании, к 2030 году электрический двигатель должны были получить преемник модели Urus и купе-внедорожник Lanzador​​​. Производитель пытался найти решения, которые подарили бы водителям те же эмоции, что и модели на бензине.

Мы пришли к выводу, что, прежде всего, дело не столько в технических характеристиках и динамических возможностях, сколько в эмоциональной составляющей. Пока еще нет технологий, которые позволили бы нам выделиться на фоне конкурентов и обосновать наше решение выйти на рынок полностью электрических автомобилей сказал Фоскини

Он уточнил, что автомобили следующего поколения, которые появятся примерно к 2030 году, будут подключаемыми гибридами (PHEV), а не полностью электрическими.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил ИС "Вести", что согласно принятой стратегии автопрома к 2035 году доля электромобилей на российском рынке составит около 25% в целом по стране и вырастет до 50% в крупных агломерациях.