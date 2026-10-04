Первый электромобиль Aston Martin выйдет не раньше 2033 года

Стало известно, когда выйдет первый электромобиль Aston Martin Первый электромобиль Aston Martin выйдет не раньше 2033 года

Москва4 окт Вести.Релиз первого полноценного электромобиля Aston Martin перенесен на период между 2033 и 2035 годами, заявил генеральный директор компании Адриан Холлмарк.

Руководство ссылается на нестабильный потребительский спрос на дорогие электрокары и постоянно меняющееся экологическое законодательство. Оказалось, что состоятельные клиенты бренда пока не готовы отказываться от классического рокота бензиновых моторов.

Пауза пойдет компании на пользу. К моменту запуска технологического соглашения с Lucid (заключенного еще в 2023 году) Aston Martin получит куда более современные и эффективные батареи и моторы, чем планировалось изначально отметил Холлмарк

По словам генерального директора, культовые двигатели внутреннего сгорания останутся в строю и будут модернизироваться, чтобы укладываться в экологические нормы как минимум до 2035 года. Сворачивать бензиновое направление раньше жестких законодательных запретов в ЕС бренд не планирует.

Ранее сообщалось, что Aston Martin совместно с Brough Superior представил первый серийный дорожный мотоцикл автокомпании AMB 002 Roadster.

Мотоцикл весит 190 кг, его конструкция сделана из титана и углеволокна. Дизайн аппарата обладает боковыми штрихами с шильдиками автоконцерна, двойным выхлопом с ребристым радиатором, "парящим" логотипом в обрамлении V-образных светодиодных лезвий, круговой цифровой приборной панелью, кнопочным запуском двигателя и кожаными вставками на сиденье.