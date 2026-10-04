Москва4 октВести.Релиз первого полноценного электромобиля Aston Martin перенесен на период между 2033 и 2035 годами, заявил генеральный директор компании Адриан Холлмарк.
Руководство ссылается на нестабильный потребительский спрос на дорогие электрокары и постоянно меняющееся экологическое законодательство. Оказалось, что состоятельные клиенты бренда пока не готовы отказываться от классического рокота бензиновых моторов.
Пауза пойдет компании на пользу. К моменту запуска технологического соглашения с Lucid (заключенного еще в 2023 году) Aston Martin получит куда более современные и эффективные батареи и моторы, чем планировалось изначальноотметил Холлмарк
По словам генерального директора, культовые двигатели внутреннего сгорания останутся в строю и будут модернизироваться, чтобы укладываться в экологические нормы как минимум до 2035 года. Сворачивать бензиновое направление раньше жестких законодательных запретов в ЕС бренд не планирует.
Ранее сообщалось, что Aston Martin совместно с Brough Superior представил первый серийный дорожный мотоцикл автокомпании AMB 002 Roadster.
Мотоцикл весит 190 кг, его конструкция сделана из титана и углеволокна. Дизайн аппарата обладает боковыми штрихами с шильдиками автоконцерна, двойным выхлопом с ребристым радиатором, "парящим" логотипом в обрамлении V-образных светодиодных лезвий, круговой цифровой приборной панелью, кнопочным запуском двигателя и кожаными вставками на сиденье.