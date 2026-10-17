Москва17 октВести.Президент США Дональд Трамп признался, что не планирует полетать на новом спортивном электромобиле Roadster от компании Tesla, который способен отрываться от земли и преодолевать крутые подъемы, сообщает ТАСС.
Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов о первом впечатлении от Roadster.
Я очень рад за Илона [Маска]. Не знаю, увидите ли вы меня в этой машине, но это очень впечатляетприводит ТАСС слова Трампа
Американская компания Tesla продемонстрировала 16 октября электрический спорткар Roadster, который перелетел через препятствие. Машина оборудована системой сопел, которые выбрасывают сжатый газ и позволяют управлять положением автомобиля во время "полета".