Трамп заявил, что не видит себя за рулем нового Roadster от Tesla

Трамп усомнился, что когда‑нибудь опробует новый электрокар Roadster от Tesla Трамп заявил, что не видит себя за рулем нового Roadster от Tesla

Москва17 окт Вести.Президент США Дональд Трамп признался, что не планирует полетать на новом спортивном электромобиле Roadster от компании Tesla, который способен отрываться от земли и преодолевать крутые подъемы, сообщает ТАСС.

Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов о первом впечатлении от Roadster.

Я очень рад за Илона [Маска]. Не знаю, увидите ли вы меня в этой машине, но это очень впечатляет приводит ТАСС слова Трампа

Американская компания Tesla продемонстрировала 16 октября электрический спорткар Roadster, который перелетел через препятствие. Машина оборудована системой сопел, которые выбрасывают сжатый газ и позволяют управлять положением автомобиля во время "полета".