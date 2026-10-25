Москва25 окт Вести.При оформлении страховки на новый спорткар Tesla Roadster Rocket и эксплуатации машины могут возникнуть проблемы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал автоюрист Сергей Радько.

Он отметил, что для сертификации то ли машины, то ли ракеты нужна "целая куча документов".

Если этот автомобиль будет сертифицирован как транспортное средство, он получит либо ОТТС – одобрение типа транспортного средства, либо получит СБКТС, то есть свидетельство о безопасности колесного транспортного средства, он получит ПТС (паспорт транспортного средства. – Прим. ред.) и будет поставлен на учет в ГАИ, как транспортное средство. Тогда как минимум страховку ОСАГО ему должны продать заявил юрист

Однако он сомневается, что на новый спорткар можно будет оформить полис КАСКО.

Если эта машина такая уникальная, то ее ремонт стоит очень дорого. А она еще при этом летает, то есть она повышает риск повреждения. Наверное, страховщики не желают рисковать, потому что направлять на ремонт такую машину непонятно куда, а выплачивать полную стоимость страховую – это очень накладно, поэтому, конечно, проблемы могут возникнуть сообщил Радьков

Он также указал на другую проблему с эксплуатацией авто.

Если эта машина летает, то она по идее должна быть сертифицирована не только как транспортное средство, но и как летательный аппарат. И как следствие, поставлена на учет еще где-то, где регистрируются самолеты, а не только в ГИБДД. И при этом водитель машины должен еще получить соответствующее пилотское удостоверение. То есть как эта машина будет эксплуатироваться, непонятно, и сможет ли она одновременно чисто юридически использовать все свои возможности, в том числе и полеты заявил автоюрист

Ранее заведующий кафедрой финансов бизнес-школы Университета Флориды Джей Риттер заявил, что массовый запуск летающего автомобиля от компании Tesla маловероятен из-за сомнительной безопасности.