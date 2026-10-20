Москва20 окт Вести.Массовый запуск летающего автомобиля от компании Tesla маловероятен из-за сомнительной безопасности. Таким мнением с РИА Новости поделился заведующий кафедрой финансов бизнес-школы Университета Флориды Джей Риттер.

Я ожидаю, что произведут несколько новых автомобилей. Серьезной проблемой станут вопросы ответственности за качество продукции сказал Риттер

На прошлой неделе компания Tesla представила электрический спорткар Roadster. В ходе демонстрации автомобиль совершил прыжок через препятствие, вращался вокруг своей оси, а затем безопасно приземлился.