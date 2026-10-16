"Я прежде такого не видел": Илон Маск о презентации нового "летающего" спорткара

Компания Tesla продемонстрировала "летающий" автомобиль "Я прежде такого не видел": Илон Маск о презентации нового "летающего" спорткара

Москва16 окт Вести.Американская компания Tesla продемонстрировала электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации буквально перелетел через препятствие, сообщает издание Business Insider.

Во время прямой трансляции пользователи заметили, как спорткар сделал переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее.

Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного сказал на мероприятии глава компании Tesla Илон Маск

Отмечается, что машина оборудована специальной системой сопел, которые выбрасывают сжатый газ и позволяют управлять положением во время "полета".

Получится ли использовать функционал машины на дорогах общего пользования пока неясно.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее вручил главе Tesla и SpaceX Илону Маску Национальную научную медаль США за научные разработки его компаний.