Москва16 октВести.Американская компания Tesla продемонстрировала электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации буквально перелетел через препятствие, сообщает издание Business Insider.
Во время прямой трансляции пользователи заметили, как спорткар сделал переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее.
Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобногосказал на мероприятии глава компании Tesla Илон Маск
Отмечается, что машина оборудована специальной системой сопел, которые выбрасывают сжатый газ и позволяют управлять положением во время "полета".
Получится ли использовать функционал машины на дорогах общего пользования пока неясно.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее вручил главе Tesla и SpaceX Илону Маску Национальную научную медаль США за научные разработки его компаний.