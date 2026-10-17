Москва17 окт Вести.Новый электрический спорткар компании Roadster получит "сознание" и сможет самостоятельно выполнять опасные трюки. Такое заявление сделал американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск.

Вы сможете попросить Roadster выполнить любой из показанных трюков в автоматическом режиме, поскольку он будет обладать сознанием написал Маск на своей странице в соцсети X

Маск также сообщил, что на территории офиса Tesla в Техасе компания собирается построить трассу с петлей, которая, как он отметил, будет "безумнее, чем у Hot Wheels". На этой площадке клиенты смогут протестировать Roadster.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что не собирается летать на Tesla Roadster.

Новое поколение электрического спорткара Tesla Roadster представили в октябре 2026 года на полигоне SpaceX в Техасе. Заявлено, что новый "летающий" Roadster сможет разгоняться до 100 км в час менее чем за секунду благодаря дополнительным двигателям, а максимальная скорость будет достигать 370 км в час. Производство автомобиля планируется начать в 2028 году.