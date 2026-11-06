Москва6 нояВести.Автопроизводитель Tesla собирается свернуть производство пикапов Cybertruck. Об этом глава компании Илон Маск написал в соцсети X. Процесс начнется в 2027 году.
Маск пояснил, что освободившиеся производственные мощности будут направлены на сборку другой модели – Cybercab. При этом предприниматель заявил, что Cybertruck – лучший автомобиль, который делала Tesla, и прекращение его сборки означает конец эпохи.
Cybertruck будут на дорогах еще долгое времядобавил Маск
Единственное место, где производят пикапы – завод Tesla в городе Остин, штат Техас.
Cybertruck был запущен в серию в 2023 году. Однако интерес к пикапу быстро угас – ряд аналитиков назвал проект "бесспорным экономическим провалом".
Чаще всего пикап критиковали за странный внешний вид, проблемы с безопасностью и качеством сборки.