Москва6 ноя Вести.Автопроизводитель Tesla собирается свернуть производство пикапов Cybertruck. Об этом глава компании Илон Маск написал в соцсети X. Процесс начнется в 2027 году.

Маск пояснил, что освободившиеся производственные мощности будут направлены на сборку другой модели – Cybercab. При этом предприниматель заявил, что Cybertruck – лучший автомобиль, который делала Tesla, и прекращение его сборки означает конец эпохи.

Cybertruck будут на дорогах еще долгое время добавил Маск

Единственное место, где производят пикапы – завод Tesla в городе Остин, штат Техас.

Cybertruck был запущен в серию в 2023 году. Однако интерес к пикапу быстро угас – ряд аналитиков назвал проект "бесспорным экономическим провалом".

Чаще всего пикап критиковали за странный внешний вид, проблемы с безопасностью и качеством сборки.