WSJ: Tesla может избавиться от бизнеса в Китае на фоне геополитических рисков

Tesla может вывести бизнес из Китая при слиянии со SpaceX WSJ: Tesla может избавиться от бизнеса в Китае на фоне геополитических рисков

Москва31 июл Вести.Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает возможности реструктуризации или полного вывода своих активов на китайском рынке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В статье говорится, что такое решение обусловлено нарастающими геополитическими рисками и перспективой слияния компании с аэрокосмической корпорацией SpaceX.

По информации издания, некоторым руководителям Tesla было дано поручение подготовиться к отделению китайского сегмента бизнеса в преддверии потенциального объединения компаний.

Более того, директор Tesla Илон Маск уже несколько лет готовится к такому развитию событий, выражая обеспокоенность растущей геополитической напряженностью. Он озабочен не только зависимостью Tesla от китайских аккумуляторов и чипов, но и потенциальным конфликтом интересов, который может возникнуть в случае слияния автопроизводителя с крупным американским оборонным подрядчиком SpaceX.

В материале указывается, что обсуждались различные сценарии, включая преобразование китайских филиалов в независимую компанию, их полную продажу либо закрытие.

Ранее сообщалось, что Китай остается главным рынком сбыта для Tesla, но компания теряет позиции и в этой стране.