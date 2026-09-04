Компания Tesla запустила в Техасе двухместные беспилотные кибертакси без руля

Tesla запустила двухместные беспилотные такси с поднимающимися дверцами Компания Tesla запустила в Техасе двухместные беспилотные кибертакси без руля

Москва4 сен Вести.Американская компания Tesla запустила двухместные полностью беспилотные такси Cybercab без руля в техасском городе Остин. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети X.

Будущее прибыло в Остин говорится в публикации

Согласно этой информации, двухместный хэчбэк золотистого цвета имеет две двери, которые поднимаются по принципу крыльев бабочки, и багажник. У машины нет руля и педалей, а оба кресла – пассажирские.

Клиентам доступны 22-дюймовый экран и возможность голосового общения с ИИ-ассистентом Grok, который, как заявлено, может подобрать музыку, включить фильм, подсказать маршрут и ответить на вопросы.

Представители компании пообещали, что в ближайшем будущем машины будут оборудованы системой спутниковой связи Starlink.

Ранее СМИ сообщали, что Tesla может вывести бизнес из Китая при слиянии со SpaceX.