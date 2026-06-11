Москва11 июнВести.Навигационный сервис 2ГИС научился рассчитывать оптимальную скорость автомобиля, которая позволяет проезжать серию светофоров без остановок, рассказал ИС "Вести" руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.
Новая функция "Зеленая волна" представлена в виде специальных подсказок, отметил Кириллов.
Мы в алгоритме учли так, что функция показывает рекомендацию только тогда, когда уверена в расчете текущего ограничения, текущей скорости потока. И соответственно, если впереди там затор или недостаточно данных для корректного расчета, или водитель, например, не смог попасть вот в нужный режим, то подсказка в этом случае исчезаетсказал Кириллов
Подсказки высвечиваются только на экране. Голосовые и звуковые форматы не представлены намерено, чтобы не отвлекать водителя.
Ранее департамент транспорта Москвы опроверг появившуюся в СМИ информацию о светофорах с видеокамерами, которые якобы фиксируют переход дороги на красный свет.