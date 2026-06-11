2ГИС запустил функцию, которая помогает проехать серию светофоров без остановки 2ГИС запустил функцию "Зеленая волна" для проезда светофоров без остановок

Москва11 июн Вести.Навигационный сервис 2ГИС научился рассчитывать оптимальную скорость автомобиля, которая позволяет проезжать серию светофоров без остановок, рассказал ИС "Вести" руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.

Новая функция "Зеленая волна" представлена в виде специальных подсказок, отметил Кириллов.

Мы в алгоритме учли так, что функция показывает рекомендацию только тогда, когда уверена в расчете текущего ограничения, текущей скорости потока. И соответственно, если впереди там затор или недостаточно данных для корректного расчета, или водитель, например, не смог попасть вот в нужный режим, то подсказка в этом случае исчезает сказал Кириллов

Подсказки высвечиваются только на экране. Голосовые и звуковые форматы не представлены намерено, чтобы не отвлекать водителя.

Ранее департамент транспорта Москвы опроверг появившуюся в СМИ информацию о светофорах с видеокамерами, которые якобы фиксируют переход дороги на красный свет.