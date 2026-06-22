Москва22 июн Вести.Такси Yandex Go начало работать в Стамбуле, который стал шестым по счету турецким городом, где представлен сервис. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее сервис начал работать в Измире, Анталье, Анкаре, Мерсине и Адане.

Yandex Go, подразделение технологической компании Yandex Türkiye, официально запустился в Стамбуле... и объявил о планах инвестировать 100 миллионов долларов в развитие своих мобильных сервисов по всей стране цитирует заявление ТАСС

Сейчас в Стамбуле доступны поездки по тарифам "Эконом" и "Комфорт". Отмечается, что навигация при помощи ИИ "Яндекса" позволила сократить среднее время в дороге на 7,07%.