Москва15 июн Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" запускает дополнительные рейсы на популярные курорты Турции в период повышенного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Аэрофлот в период высокого спроса вводит дополнительные регулярные рейсы в пункты Турции из Москвы и шести регионов России. Увеличится количество полетов в Бодрум, Даламан, Анталью из Шереметьево, а также в Анталью из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод говорится в сообщении "Аэрофлота" в мессенджере MAX

Из российской столицы в Бодрум дополнительные рейсы будут летать с 3 июля по 27 сентября, в Далман с 6 июля по 10 сентября, а в Анталью – с 26 июня по 11 октября. По всем направлениям доступны билеты в эконом и бизнесс-класс.

Из Перми самолеты в Турцию будут доступны по субботам, из Казани и Самары дважды в неделю, из Екатеринбурга, Минеральных Вод и Челябинска – по одному рейсу по понедельникам, средам и пятницам.