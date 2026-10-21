Москва21 октВести.Компании Tesla и SpaceX рассматривают возможность объединения. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск.
Маск сообщил о возможности объединения своих компаний во время презентации финансовых результатов SpaceX за третий квартал. Запись выступления опубликована в социальной сети X.
SpaceX и Tesla создали рабочие группы для обсуждения этой идеи... Считаю ли я это хорошей идеей? Дасказал бизнесмен
По его мнению, объединение позволит компаниям эффективнее заниматься разработкой программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, а также развивать технологии производства микросхем и робототехнику.
Вместе с тем предприниматель подчеркнул, что говорить о неизбежности слияния преждевременно. Окончательное решение будет зависеть от результатов работы созданных групп.
При этом Маск не участвует в обсуждениях, так как его интересы могут противоречить интересам компаний.
Ранее The Financial Times писала, что выручка SpaceX в третьем квартале текущего года увеличилась на 161% в годовом выражении. Сам Маск заявлял, что стоимость компании может превысить стоимость всей мировой экономики.