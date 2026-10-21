Маск допустил слияние Tesla и SpaceX Маск: рабочие группы Tesla и SpaceX обсудят возможность слияния

Москва21 окт Вести.Компании Tesla и SpaceX рассматривают возможность объединения. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск.

Маск сообщил о возможности объединения своих компаний во время презентации финансовых результатов SpaceX за третий квартал. Запись выступления опубликована в социальной сети X.

SpaceX и Tesla создали рабочие группы для обсуждения этой идеи... Считаю ли я это хорошей идеей? Да сказал бизнесмен

По его мнению, объединение позволит компаниям эффективнее заниматься разработкой программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, а также развивать технологии производства микросхем и робототехнику.

Вместе с тем предприниматель подчеркнул, что говорить о неизбежности слияния преждевременно. Окончательное решение будет зависеть от результатов работы созданных групп.

При этом Маск не участвует в обсуждениях, так как его интересы могут противоречить интересам компаний.

Ранее The Financial Times писала, что выручка SpaceX в третьем квартале текущего года увеличилась на 161% в годовом выражении. Сам Маск заявлял, что стоимость компании может превысить стоимость всей мировой экономики.