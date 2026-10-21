Выручка SpaceX выросла в III квартале на 161%

Квартальная выручка SpaceX выросла на 161% Выручка SpaceX выросла в III квартале на 161%

Москва21 окт Вести.Выручка американской аэрокосмической компании SpaceX увеличилась в III квартале 2026 года на 161% в годовом выражении до $14,6 млрд, сообщает издание The Financial Times (FT).

При этом прогноз по размеру выручки составлял $12,9 млрд.

Основатель компании Илон Маск заявил, что стоимость SpaceX может превысить стоимость всей мировой экономики.

Корабль Starship совершил в сентябре первый полный орбитальный полет. После 14-го испытательного запуска верхняя ступень Ship 41 приводнилась в северной части Тихого океана.