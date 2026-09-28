Москва28 сен Вести.Компания SpaceX сообщила о завершении первого полноценного орбитального полета корабля Starship через 3 часа 9 минут после старта. По итогам 14-го испытательного запуска верхняя ступень Ship 41 приводнилась в северной части Тихого океана.

Перед возвращением на Землю Ship 41 выполнил тормозной маневр, вошел в атмосферу и совершил мягкое приводнение. Миссия продлилась 3 часа 9 минут — примерно на 6 часов 50 минут меньше, чем изначально планировалось. Корабль должен был провести в полете около 10 часов, но полет завершился досрочно. Корабль должен войти в атмосферу над Тихим океаном и приводниться к северу от Гавайских островов, причину досрочного окончания миссии SpaceX не раскрыла. Отмечалось, что в ходе выхода на орбиту один из двигателей корабля отключился раньше нужного времени, но остальные работали штатно, поэтому миссию не прервали.

В SpaceX отметили, что Starship выполнил все основные задачи полета, за исключением запланированных шести витков вокруг Земли. Ключевым достижением стало то, что корабль впервые полностью вышел на орбиту и успешно развернул 26 спутников Starlink нового поколения. Flight 14 стал первым полноценным орбитальным полетом Starship.