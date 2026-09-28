Первый орбитальный полет Starship завершился взрывом при посадке

Корабль Starship взорвался при приводнении после орбитального полета Первый орбитальный полет Starship завершился взрывом при посадке

Москва28 сен Вести.Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался при посадке на воду после завершения первого орбитального полета. Трансляция велась в прямом эфире в соцсети X.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Super Heavy состоялся с площадки Starbase в штате Техас. В рамках 14-го испытательного полета Starship успешно вывел на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

Полет продолжался около трех часов вместо запланированных десяти: после схода с орбиты аппарат принял вертикальное положение, однако при погружении двигателей в воду произошел взрыв.

О причинах досрочного завершения миссии пока не сообщается.