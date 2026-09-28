Москва28 сенВести.Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался при посадке на воду после завершения первого орбитального полета. Трансляция велась в прямом эфире в соцсети X.
Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Super Heavy состоялся с площадки Starbase в штате Техас. В рамках 14-го испытательного полета Starship успешно вывел на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.
Полет продолжался около трех часов вместо запланированных десяти: после схода с орбиты аппарат принял вертикальное положение, однако при погружении двигателей в воду произошел взрыв.
О причинах досрочного завершения миссии пока не сообщается.