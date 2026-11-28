Илон Маск за сутки стал богаче на $39 млрд Состояние Илона Маска за сутки увеличилось на $39 млрд

Москва28 ноя Вести.Состояние предпринимателя и главы SpaceX Илона Маска за сутки увеличилось на 39,3 млрд долларов, или на 4,78%. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, обновленного 27 ноября в 23.55 по восточному времени США, что соответствует 7.55 мск 28 ноября.

По данным Forbes, Маск показал самый заметный суточный рост среди миллиардеров. За ним следуют основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло на 8,6 млрд долларов, или на 4,15%, а также Марк Цукерберг с приростом на 6,5 млрд долларов, или на 23,23%.

Ранее Маск заявил, что планирует каждый год передавать каждому ребенку, живущему в США, по одной акции аэрокосмической компании SpaceX.