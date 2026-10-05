Илон Маск вновь стал триллионером благодаря росту цен на акции SpaceX и Tesla

Маск снова стал триллионером Илон Маск вновь стал триллионером благодаря росту цен на акции SpaceX и Tesla

Москва5 окт Вести.Состояние американского бизнесмена Илона Маска вновь преодолело отметку в $1 трлн. Об этом следует из рейтинга Forbes Real Time Billionaires.

В публикации издания говорится, что состояние американского бизнесмена 5 октября выросло на $30,6 млрд по сравнению с моментом закрытия торгов в пятницу, 2 октября.

Аналитики утверждают, что объемы поставок Tesla в третьем квартале превзошли все прогнозы, что, в свою очередь, дало импульс к росту состояния Маска.

Ранее сообщалось, что Маск войдет в руководство нового подразделения Пентагона по изучению перспективных способов ведения боевых действий.