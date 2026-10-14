Илон Маск потратил $366 млн на кампанию республиканцев перед выборами в США Илон Маск вложил около $366 млн в кампанию правых перед выборами в США

Москва14 окт Вести.Основатель компаний SpaceX и Tesla бизнесмен Илон Маск стал крупнейшим донором текущего избирательного цикла промежуточных выборов в США, направив около $366 млн в политические комитеты и предвыборные кампании в поддержку консервативных кандидатов и правых инициатив, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные федеральной отчетности.

Более $276 млн из этой суммы Маск вложил только с июля, что является одной из самых стремительных политических трат в истории США, превышающий даже его собственный вклад в переизбрание президента США Дональда Трампа в 2024 году (около $300 млн). Как отмечается, миллиардер нацелился на ключевые предвыборные треки, от которых зависит, какая партия получит контроль над Сенатом.

Крупнейшим единовременным взносом бизнесмена стали $158 млн для Senate Leadership Fund – независимого фонда поддержки республиканцев в Сенате (такие фонды в США, в отличие от официальных избирательных штабов, могут принимать неограниченные суммы пожертвований, но формально не вправе напрямую координировать действия с кампанией конкретного кандидата). Среди других значительных трат - $76 млн для собственного America PAC Маска, $20 млн для Congressional Leadership Fund и $10 млн для кандидата-республиканца от Техаса Кена Пакстона. Тем не менее вся сумма расходов на промежуточные выборы составляет менее 0,04% от состояния Маска, которое находится в районе отметки $1 трлн, пишет издание.

Ранее журналист Валентин Богданов заявлял, что шансы демократов взять под контроль Палату представителей оцениваются почти в 90%, тогда как у республиканцев лишь зыбкое преимущество (около 55%) удержать за собой Сенат.