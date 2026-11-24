FT узнала о возможном слиянии Tesla и SpaceX Илона Маска на $3,5 трлн FT: топ-менеджмент Tesla и SpaceX прорабатывает слияние компаний на $3,5 трлн

Москва24 ноя Вести.Американские компании Tesla и SpaceX предпринимателя Илона Маска поручили пяти топ-менеджерам согласовать до конца 2026 года условия слияния и создания холдинга с потенциальной капитализацией $3,5 трлн, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, перед директорами Tesla и SpaceX (тремя представителями одной компании и двумя из другой соответственно) поставлена задача: разработать план объединения двух бизнес-гигантов, заручиться поддержкой акционеров и обезопасить себя от возможных судебных исков со стороны инвесторов. С перечисленными проблемами компании Маска уже сталкивались при заключении предыдущих сделок.

В качестве консультантов переговорные комитеты привлекли финансовые конгломераты Morgan Stanley, Goldman Sachs и нью-йоркскую консалтинговую компанию Evercore. Сейчас они прорабатывают финансовые модели, которые должны лечь в основу позиций сторон в ходе обсуждения сделки.

Согласно информации собеседников FT, консультанты анализируют, какие направления деятельности компаний пересекаются. К примеру, обе компании разрабатывают нейросетевые модели, проектируют чипы и занимаются развертыванием центров обработки данных.

Кроме того, в настоящее время определяются взаимодополняющие элементы (синергия), которые способны охватывать такие сферы, как ракетостроение, робототехника и создание солнечных панелей.

В публикации говорится, что на следующем этапе сторонам предстоит согласовать справедливый "коэффициент обмена" акций SpaceX и Tesla.

По словам одного из источников издания, "разногласий больше, чем принято считать".

Тем не менее с учетом стиля работы в компаниях Маска, подразумевающего семь дней труда 24/7, сделку могут "закрыть еще до конца года", уточнил собеседник FT.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что возможное объединение SpaceX и Tesla может стать крупнейшей сделкой в мировой истории.