Bloomberg: SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии уже в декабре

SpaceX и Tesla готовятся заключить крупнейшую в истории сделку по слиянию Bloomberg: SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии уже в декабре

Москва13 ноя Вести.Две компании американского техномагната Илона Маска - аэрокосмическая корпорация SpaceX и производитель электромобилей Tesla активно ведут переговоры об объединении и уже в ближайшее время могут объявить о слиянии, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Эта сделка станет крупнейшей в мировой истории: рыночная капитализация SpaceX после IPO составляет более $1,9 трлн, а стоимость Tesla оценивается приблизительно в $1,5 трлн.

Две крупнейшие компании Илона Маска могут объявить о сделке, которая станет беспрецедентной по масштабам в мировой истории, уже в декабре сказано в публикации

По словам информаторов, пожелавших сохранить анонимность, переговоры компаний носят конфиденциальный характер. В настоящий момент советы директоров компаний и их консультанты прорабатывают условия слияния и структуру управления объединенной корпорацией.

Также обсуждается сценарий переноса сроков слияния на начало 2027 года.

Издание отмечает, что в результате объединения SpaceX и Tesla появится конгломерат, который будет производить электромобили, аккумуляторные батареи, ракеты и спутники.

Целью объединения является использование технологий искусственного интеллекта в космической отрасли, производстве беспилотного транспорта и человекоподобных роботов.

Однако для закрытия сделки компаниям потребуется урегулировать ряд регуляторных и политических препятствий. Кроме того, демократы, получавшие контроль над Конгрессом США, уже пообещали расследовать деловые и политические операции Маска.

Ранее стало известно, что акции SpaceX и Tesla рухнули на 15% после поражения республиканцев на выборах в США.