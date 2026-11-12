Москва12 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск объявил о продлении производства электрического пикапа Cybertruck до конца лета 2027 года. После этого производственная линия завода Tesla в Техасе будет переориентирована на выпуск беспилотных автомобилей Cybercab.

Изначально глава Tesla планировал завершить производство пикапов в июне-июле 2027 года. Однако компания решила продлить сборку, чтобы выполнить уже поступившие заказы.

Чтобы отработать больше уже размещенных заказов на Cybertruck, производство будет продлено до конца лета 2027 года. Кстати, это не самый умный шаг с точки зрения максимизации прибыли, но должно же быть в этом мире место для сентиментальности, или в чем тогда смысл? написал он в соцсети Х

Ранее предприниматель сообщал о планах постепенно сокращать производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы освободить мощности для выпуска роботакси. Для выполнения оставшихся заказов Tesla также ввела дополнительную рабочую смену на линии сборки электропикапов.

Cybercab представляет собой двухместный беспилотный автомобиль, не оснащенный рулевым колесом и не предполагающий вмешательства человека в управление. По данным компании, такие роботакси уже используются для поездок в отдельных районах Остина в штате Техас. Испытания модели также проходят еще примерно в 20 штатах США. Возможность эксплуатации автомобилей на дорогах зависит от законодательства каждого штата.

Ранее Маск заявил, что роботы в пять раз эффективнее человека.